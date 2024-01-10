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ОАО "Азеришыг" проводит работы по реконструкции в Кяльбаджаре и Лачыне

ОАО "Азеришыг" проводит работы по реконструкции в Кяльбаджаре и Лачыне ОАО "Азеришыг" продолжает работы по реконструкции на всех освобожденных от оккупации территориях, в том числе в Кяльбаджарском и Лачынском районах, имеющих наиболее сложный рельеф.
Энергетика
10 января 2024 г. 15:19
ОАО Азеришыг проводит работы по реконструкции в Кяльбаджаре и Лачыне

ОАО "Азеришыг" продолжает работы по реконструкции на всех освобожденных от оккупации территориях, в том числе в Кяльбаджарском и Лачынском районах, имеющих наиболее сложный рельеф.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО, ведется строительство новой подстанции мощностью в 35/0,4 кВ и Центра управления на территории города Кяльбаджар, подстанции в 110/35 кВ на территории Истису, а также линий электропередачи в 35 кВ. Работы по реконструкции проводятся на территории сел Аггая, Гамышлы и Мярджимяк.

В Лачынском районе в свою очередь обновляются электросети в селах Горчу и Тигик. В пределах города Лачын продолжается строительство подземных линий. Полностью завершено строительство линий электропередачи в 35 кВ для обеспечения электроэнергией важных объектов в селах Шалва, Малыбейли, Гарагель, Джагазур и Минкенд.

В целом, по итогам проведенных работ будет создана круговая схема электроснабжения, соединяющая электрические сети Кяльбаджарского и Лачынского районов.

Отметим, что ОАО "Азеришыг" параллельно продолжает работы по реконструкции электрического хозяйства во всех регионах страны.

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Версия на азербайджанском языке “Azərişıq” Kəlbəcər və Laçında yenidənqurma işləri aparır

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