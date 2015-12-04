​ОАО "Азеришыг": Подача электроэнергии в районы возобновлена

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В результате резкого ухудшения погодных условий на территории Азербайджана со вчерашнего дня проблемы с подачей электроэнергии возникли в основном в местах, где установлены воздушные линии электропередач, и на данный момент проблема устранена. Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО"Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

Т.Мустафаев отметил, что подача электроэнергии была прервана в нескольких районах: "Начавшийся вчера примерно в 22:00 сильный ветер повалил опоры линий электропередач. Это привело к проблемам в подаче электроэнергии в некоторые районы, в частности, Гарадаг, Абшерон, Лянкяран и Гедабек. Сейчас оценивается нанесенный хозяйству ущерб".