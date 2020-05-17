Наверх

ОАО "Азеришыг" перешло на усиленный режим работы

ОАО ​"Азеришыг" перешло на усиленный режим работы

Сильный ветер, наблюдавшийся вчера вечером, нанес серьезный ущерб энергетическому хозяйству в Баку и некоторых регионах, что привело к кратким перебоям с энергоснабжением. 

Как передает Report, в связи с этим ОАО "Азеришыг" перешло на усиленный режим работы.

Отметим, что в поселке Икинджи Забрат дерево упало на электролинию, повредив 0,4-киловольтные кабели.

Ветер также серьезно повредил электролинии в Губинском, Гусарском и Хачмазском районах. В нескольких местах деревья упали на электрические линии.

На место аварий прибыла техника, проведены работы по восстановлению линий. В результаты оперативных мер за короткий срок была восстановлена бесперебойная подача электроэнергии.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!