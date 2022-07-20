ОАО "Азерэнержи" завершило четыре тендера на 3,5 млн манатов

ОАО "Азерэнержи" завершило четыре открытых тендера на закупку различных видов электротоваров (1), хроматографов и приборов для измерения температуры вспышки масел (2), различных химических веществ (3) и услуг по информационным технологиям (4).

ОАО "Азерэнержи" завершило четыре открытых тендера на закупку различных видов электротоваров (1), хроматографов и приборов для измерения температуры вспышки масел (2), различных химических веществ (3) и услуг по информационным технологиям (4).

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителями тендеров стали ЗАО Electro Service (1-2-й тендеры), ООО Mix Pro и ООО Aqualink (3-4-й тендеры).

Компаниям-победителям выплатят соответственно 2,277 млн манатов, 315 тыс. манатов, 749 тыс. манатов и 163 тыс. манатов, всего - 3,504 млн манатов.