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ОАО "Азерэнержи" завершило четыре тендера на 3,5 млн манатов

ОАО "Азерэнержи" завершило четыре тендера на 3,5 млн манатов ОАО "Азерэнержи" завершило четыре открытых тендера на закупку различных видов электротоваров (1), хроматографов и приборов для измерения температуры вспышки масел (2), различных химических веществ (3) и услуг по информационным технологиям (4).
Энергетика
20 июля 2022 г. 11:33
ОАО Азерэнержи завершило четыре тендера на 3,5 млн манатов

ОАО "Азерэнержи" завершило четыре открытых тендера на закупку различных видов электротоваров (1), хроматографов и приборов для измерения температуры вспышки масел (2), различных химических веществ (3) и услуг по информационным технологиям (4).

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителями тендеров стали ЗАО Electro Service (1-2-й тендеры), ООО Mix Pro и ООО Aqualink (3-4-й тендеры).

Компаниям-победителям выплатят соответственно 2,277 млн манатов, 315 тыс. манатов, 749 тыс. манатов и 163 тыс. манатов, всего - 3,504 млн манатов.

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