ОАО "Азерэнержи" прекратил сотрудничество с Fitch

© Report/ Firi Salim — “Azərenerji” ASC-nin ictimaiyyətlə əlaqələr və mətbuat xidmətinin rəhbəri Yəhya Babanlı

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ ОАО "Азерэнержи" прекратил сотрудничество с Международным рейтинговым агентством Fitch. Агентство сообщило, что это сделано в коммерческих целях.

Глава пресс-службы "Азерэнержи" Яхья Бабанлы подтвердил Report этот факт.

По его словам, в нынешней ситуации структура не видит эффекта от сотрудничества с Fitch:

"Мы прекратили контракт с Международным рейтинговым агентством Fitch. Долгосрочное сотрудничество "Азерэнержи" с международными организациями проявило себя в повышении рейтинга ОАО. Не считаем особо эффективным сотрудничество с несколькими международными организациями, проводящими мониторинг. Но в будущем можно пересмотреть вопросы сотрудничества".

Напомним, что в настоящее время "Азерэнержи" сотрудничает только с Международным рейтинговым агентством Standard&Poors (S&P).