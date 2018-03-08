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    ОАО "Азерэнержи" прекратил сотрудничество с Fitch

    В данном случае ОАО не видит эффекта сотрудничества с Fitch© Report/ Firi Salim — “Azərenerji” ASC-nin ictimaiyyətlə əlaqələr və mətbuat xidmətinin rəhbəri Yəhya Babanlı

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ ОАО "Азерэнержи" прекратил сотрудничество с Международным рейтинговым агентством Fitch. Агентство сообщило, что это сделано в коммерческих целях.

    Глава пресс-службы "Азерэнержи" Яхья Бабанлы подтвердил Report этот факт.

    По его словам, в нынешней ситуации структура не видит эффекта от сотрудничества с Fitch:

    "Мы прекратили контракт с Международным рейтинговым агентством Fitch. Долгосрочное сотрудничество "Азерэнержи" с международными организациями проявило себя в повышении рейтинга ОАО. Не считаем особо эффективным сотрудничество с несколькими международными организациями, проводящими мониторинг. Но в будущем можно пересмотреть вопросы сотрудничества".

    Напомним, что в настоящее время "Азерэнержи" сотрудничает только с Международным рейтинговым агентством Standard&Poors (S&P).

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