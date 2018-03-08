ОАО "Азерэнержи" прекратил сотрудничество с Fitch

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ ОАО "Азерэнержи" прекратил сотрудничество с Международным рейтинговым агентством Fitch. Агентство сообщило, что это сделано в коммерческих целях.
Глава пресс-службы "Азерэнержи" Яхья Бабанлы подтвердил Report этот факт.
По его словам, в нынешней ситуации структура не видит эффекта от сотрудничества с Fitch:
"Мы прекратили контракт с Международным рейтинговым агентством Fitch. Долгосрочное сотрудничество "Азерэнержи" с международными организациями проявило себя в повышении рейтинга ОАО. Не считаем особо эффективным сотрудничество с несколькими международными организациями, проводящими мониторинг. Но в будущем можно пересмотреть вопросы сотрудничества".
Напомним, что в настоящее время "Азерэнержи" сотрудничает только с Международным рейтинговым агентством Standard&Poors (S&P).
Tural İbadlıАвтор новости
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