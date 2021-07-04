О нас
Report Georgia
Аудио новости

ОАЭ выступили за рост добычи нефти ОПЕК+

ОАЭ выступили за рост добычи нефти ОПЕК+ ОАЭ остаются привержены альянсу ОПЕК+ и поддерживают рост добычи группы с августа, но он не должен зависеть от продления общего срока действия соглашения.
Энергетика
4 июля 2021 г. 16:39
ОАЭ выступили за рост добычи нефти ОПЕК+

ОАЭ остаются привержены альянсу ОПЕК+ и поддерживают рост добычи группы с августа, но он не должен зависеть от продления общего срока действия соглашения.

Как передает Report, об этом написал на своей официальной странице в Twitter эмиратский министр энергетики Сухейль аль-Мазруи.

"ОАЭ остаются полностью приверженными ОПЕК и ОПЕК+, и мы поддерживаем увеличение добычи с августа. Однако это не должно зависеть от продления текущего соглашения", - заявил аль-Мазруи.

Согласно официальному заявлению министерства энергетики страны, на которое ссылается эмиратское новостное агентство WAM, ОАЭ видят необходимость на рынке для дальнейшего роста добычи ОПЕК+ с августа. Однако отмечается, что такой рост не должен содержать каких-либо условий, как это было в предыдущие месяцы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Предоставление Арменией карт минных полей еще двух районов - успех Азербайджана - МНЕНИЕ
Предоставление Арменией карт минных полей еще двух районов - успех Азербайджана - МНЕНИЕ
4 июля 2021 г. 12:02
Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
3 июля 2021 г. 15:39
Руководство Армении принуждало своих граждан воевать – откровения армянских осужденных - КОММЕНТАРИЙ
Руководство Армении принуждало своих граждан воевать – откровения армянских осужденных - КОММЕНТАРИЙ
3 июля 2021 г. 15:33
Боррель: Евросоюз будет играть более активную роль на Южном Кавказе
Боррель: Евросоюз будет играть более активную роль на Южном Кавказе
3 июля 2021 г. 10:33
Сегодня день рождения Лейлы Алиевой
ФотоСегодня день рождения Лейлы Алиевой
3 июля 2021 г. 02:19
Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД
Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД
2 июля 2021 г. 14:19
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
В ходе азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи
ФотоВ ходе азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи
2 июля 2021 г. 12:02
Четырем полковникам МВД присвоено звание генерал-майора
Четырем полковникам МВД присвоено звание генерал-майора
2 июля 2021 г. 09:58
В Азербайджане отмечается День полиции
В Азербайджане отмечается День полиции
2 июля 2021 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi