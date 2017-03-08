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    ОАЭ выполнили квоту по снижению добычи в феврале

    В марте темпы снижения добычи превысят 100%

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Объединенные Арабские Эмираты в феврале полностью выполнили свою квоту по сокращению добычи нефти, в марте темпы снижения еще более возрастут.

    Как передает Report, об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль Мухаммед Фарадж аль-Мазруи журналистам в кулуарах нефтяной конференции CERAWeek в Хьюстоне.

    "Мы достигли 100% в феврале, в марте будет более 100%", - сказал он, пояснив, что таким образом ОАЭ компенсируют отставание от плана в январе.

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