ОАЭ вновь сократят экспорт нефти до конца года

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Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вновь объявили о сокращении экспорта нефти, Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) уведомила своих клиентов о снижении поставок "черного золота" до конца 2017 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

По его словам в октябре ADNOC снизит поставки нефти сортов Murban, Das и Upper Zakum на 10%. В прошлом месяце компания также сообщала своим клиентам, что сентябрьский план погрузки нефти снижен примерно на 10%.

Министр на своей официальной странице в Twitter написал, что в соответствии с обязательствами ОАЭ в ОПЕК, ADNOC проинформировала своих клиентов о снижении поставок нефти в октябре: "ADNOC объявила о снижении ежемесячных поставок нефти до конца всего 2017 года в знак подтверждения обязательств ОАЭ по сокращению добычи нефти в рамках членства в ОПЕК".