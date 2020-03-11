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ОАЭ в апреле нарастят добычу нефти и производственные мощности

ОАЭ в апреле нарастят добычу нефти и производственные мощности

Нефтяная компания эмиратов ADNOC с апреля увеличит добычу нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки (б/с), а также увеличит производственные мощности до 5 млн б/с.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении компании.

"В соответствии с нашей стратегией, одобренной Высшим нефтяным советом, мы намерены поставить на рынок более 4 млн б/с в апреле. Кроме того, мы увеличиваем наши производственные мощности до 5 млн б/с", - говорится в сообщении компании, текущая добыча которой находится в пределах 3 млн б/c.

Компания также в ближайшие сроки объявит "понятные и прозрачные цены" на нефть для своих покупателей.

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