ОАЭ увеличат экспорт сырой нефти

В то же время они по-прежнему будут поставлять меньше предусмотренных контрактами объемов

Нефтяная госкомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ADNOC уведомила покупателей об увеличении поставок нефти с января 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в то же время они по-прежнему будут поставлять меньше предусмотренных контрактами объемов.

По словам источника агентства, поставки нефти сорта Murban будут сокращены на 20%, сортов Upper Zakum и Das — на 15%, Umm Lulu — на 5%. В декабре объемы экспорта всех сортов нефти ОАЭ были снижены на 20%.

В ходе последней встречи альянса ОПЕК+, членом которого являются ОАЭ, было принято решение об увеличении с января 2021 года добычи на 500 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, министры договорились встречаться каждый месяц, чтобы оперативно обсуждать квоты на производство нефти.

Как сообщалось ранее, Абу-Даби считает свою квоту в рамках ОПЕК+ несправедливой и стремится максимально использовать крупные инвестиции в производственные мощности. Абу-Даби также планирует ввести новый региональный ценовой ориентир на основе нефти сорта Murban, для чего требуются объемы производства, не соответствующие действующим лимитам добычи.