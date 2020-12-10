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ОАЭ увеличат экспорт сырой нефти

ОАЭ увеличат экспорт сырой нефти В то же время они по-прежнему будут поставлять меньше предусмотренных контрактами объемов
Энергетика
10 декабря 2020 г. 17:57
ОАЭ увеличат экспорт сырой нефти

Нефтяная госкомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ADNOC уведомила покупателей об увеличении поставок нефти с января 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в то же время они по-прежнему будут поставлять меньше предусмотренных контрактами объемов.

По словам источника агентства, поставки нефти сорта Murban будут сокращены на 20%, сортов Upper Zakum и Das — на 15%, Umm Lulu — на 5%. В декабре объемы экспорта всех сортов нефти ОАЭ были снижены на 20%.

В ходе последней встречи альянса ОПЕК+, членом которого являются ОАЭ, было принято решение об увеличении с января 2021 года добычи на 500 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, министры договорились встречаться каждый месяц, чтобы оперативно обсуждать квоты на производство нефти.

Как сообщалось ранее, Абу-Даби считает свою квоту в рамках ОПЕК+ несправедливой и стремится максимально использовать крупные инвестиции в производственные мощности. Абу-Даби также планирует ввести новый региональный ценовой ориентир на основе нефти сорта Murban, для чего требуются объемы производства, не соответствующие действующим лимитам добычи.

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Версия на английском языке UAE to ease January crude oil cuts to term buyers: Reuters

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