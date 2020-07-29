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ОАЭ уведомили о сокращении поставок нефти в сентябре в рамках ОПЕК+

ОАЭ уведомили о сокращении поставок нефти в сентябре в рамках ОПЕК+ Государственная нефтегазовая компания ADNOC сообщила покупателям о снижении поставок нефти в сентябре в рамках соглашения ОПЕК+
Энергетика
29 июля 2020 г. 11:48
ОАЭ уведомили о сокращении поставок нефти в сентябре в рамках ОПЕК+

Государственная нефтегазовая компания ADNOC (основная добывающая компания в ОАЭ) сообщила покупателям о снижении поставок нефти в сентябре в рамках соглашения ОПЕК+. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме компании.

"Как следует из директивы правительства ОАЭ и в соответствии с соглашением ОПЕК+, ADNOC сокращает добычу нефти. В дополнение к уже принятым договоренностям о снижении поставок в сентябре будут применены следующие сокращения", - говорится в письме. Так, поставки нефти сортов Murban, Upper Zakum, Umm Lulu и Das будут сокращены на 5%.

По условиям сделки ОПЕК+, ОАЭ в мае - июле снижают добычу на 722 тыс. б/с с уровня 3,168 млн б/с, однако реальное сокращение добычи будет больше, так как в апреле ОАЭ добывали 4,1 млн б/c.

В августе страны ОПЕК+ продолжат сокращать добычу, но ограничения уже смягчатся. Так ОАЭ должны с августа по декабрь сокращать производство нефти уже на 578 тыс. б/с, до 2,59 млн б/с.

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