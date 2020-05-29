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ОАЭ уведомили о сокращении поставок всех сортов нефти в рамках сделки ОПЕК+

ОАЭ уведомили о сокращении поставок всех сортов нефти в рамках ОПЕК+

Государственная нефтегазовая компания ADNOC (основная добывающая компания в ОАЭ) сообщила покупателям о снижении поставок нефти в июле в рамках соглашения ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме компании, разосланном клиентам.

"Как следует из директивы правительства ОАЭ и в соответствии с соглашением ОПЕК+, ADNOC сокращает добычу нефти. В дополнение к уже принятым договоренностям о снижении поставок в июле будут применены следующие сокращения", - говорятся в письме. Так, поставки нефти сортов Murban, Upper Zakum, Umm Lulu и Das будут сокращены на 5%.

Согласно решению стран ОПЕК+, принятому на встрече 12 апреля, ОАЭ в мае - июне снизят добычу на 722 тыс. б/с с уровня 3,17 млн б/с, однако реальное сокращение добычи будет больше, так как в апреле ОАЭ добывали 4,1 млн б/c. В июле страны ОПЕК+ продолжат сокращать добычу, но ограничения уже смягчатся. Так ОАЭ должны с июля по декабрь сокращать производство нефти уже на 578 тыс. б/с, до 2,59 млн б/с.

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