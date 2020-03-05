ОАЭ рассчитывают достичь с Россией соглашения о сокращении добычи нефти

ОАЭ надеются, что в пятницу на заседании министров ОПЕК+ удастся достичь соглашения с Россией по дополнительному сокращению добычи нефти на второй квартал 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи, покидая здание секретариата ОПЕК.

"Мы не будем принимать решение сами. Мы все: ОПЕК и "не ОПЕК" должны действовать вместе. Я полон надежды, что мы достигнем завтра соглашения", - сказал он, отвечая на вопрос, каковы шансы, что Россия поддержит дополнительное сокращение добычи на заседании 6 марта.

Также пятничного заседания ждут и другие министры ОПЕК, чтобы узнать позицию России по дополнительному сокращению добычи нефти во втором квартале, рекомендованному ОПЕК.

"Посмотрим завтра", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Россия дополнительное сокращение добычи нефти.

Министры стран ОПЕК в четверг на заседании обсуждали параметры дополнительного ограничения добычи нефти для того, чтобы адекватно отреагировать на падение спроса на мировом рынке нефти на фоне вспышки коронавируса, выработав рекомендацию увеличить сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале.

Сообщалось, что в среду министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсуждал дополнительные ограничения на 1,5 млн баррелей в сутки, однако Россия и Казахстан не поддержали это предложение. Россия в лице министра энергетики Александра Новака покинула встречу до ее завершения.