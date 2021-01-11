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ОАЭ подняли экспортные цены на нефть

ОАЭ подняли экспортные цены на нефть Ранее о своем решении повысить февральские экспортные цены для потребителей Азии и США объявила Саудовская Аравия
Энергетика
11 января 2021 г. 15:58
ОАЭ подняли экспортные цены на нефть

Национальная компания ОАЭ ADNOC вслед за Саудовской Аравией повышает цены на экспортные поставки нефти в феврале.

Как передает Report со ссылкой на angi, компания установила наценку на нефть сорта Murban в 0,75 доллара США за баррель, что на 0,25 доллара США/барр. больше, чем в январе.

Ранее о своем решении повысить февральские экспортные цены для потребителей Азии и США объявила Саудовская Аравия. Королевство решило поднять цены на все сорта нефти, поставляемые в данные регионы. Saudi Aramco, в частности, подняла цены на свою нефть Arab Light для Азии на 1 доллар США/барр., что является самым высоким уровнем с августа 2020 года.

Напомним, что на встрече 5 января страны ОПЕК+ договорились, что Россия и Казахстан в феврале и марте смогут нарастить добычу нефти на 75 тыс. б/с в месяц. При этом добыча всех остальных членов ОПЕК+ остается неизменной. Итоговый объем сокращения добычи в ОПЕК+ в феврале составит 7,125 млн б/с, в марте — 7,05 млн б/с.

Как сообщал enkorr, на прошлой неделе Саудовская Аравия неожиданно объявила о добровольном сокращении нефтедобычи в феврале и марте на 1 млн б/с. Остальные члены ОПЕК сократят производство еще на 425 тыс. б/с.

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