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ОАЭ планируют увеличить производство водорода до 15 млн тонн в год

ОАЭ планируют увеличить производство водорода до 15 млн тонн в год Объединенные Арабские Эмираты представили новую энергетическую стратегию, в рамках которой страна планирует к 2050 году увеличить производство водорода до 15 млн тонн в год.
Энергетика
5 июля 2023 г. 08:58
ОАЭ планируют увеличить производство водорода до 15 млн тонн в год

Объединенные Арабские Эмираты представили новую энергетическую стратегию, в рамках которой страна планирует к 2050 году увеличить производство водорода до 15 млн тонн в год.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на презентации документа, которая прошла в Абу-Даби.

"Объединенные Арабские Эмираты к 2031 году будут производить 1,4 млн тонн водорода в год, а к 2050 году производство увеличится до 15 млн тонн [в год]. Большую часть этого объема составит зеленый и низкоуглеродный водород", - сказал министр.

Для достижения заявленной цели ОАЭ намерены построить несколько "водородных оазисов", а также национальный центр исследований и разработок в сфере применения водорода. По словам аль-Мазруи, инициатива позволит к 2030 году увеличить долю экологически чистой энергии в энергетическом балансе ОАЭ до 32%, к 2035 году - до 38%, к 2050 году - до 100%. "Эта стратегия служит важнейшим инструментом, который поможет ОАЭ выполнить свое обязательство по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году и ускорить развитие глобальной водородной экономики", - подчеркнул министр.

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Версия на английском языке UAE targets 15 million tons of green hydrogen production by 2050
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