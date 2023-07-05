ОАЭ планируют увеличить производство водорода до 15 млн тонн в год

Объединенные Арабские Эмираты представили новую энергетическую стратегию, в рамках которой страна планирует к 2050 году увеличить производство водорода до 15 млн тонн в год.

Объединенные Арабские Эмираты представили новую энергетическую стратегию, в рамках которой страна планирует к 2050 году увеличить производство водорода до 15 млн тонн в год.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на презентации документа, которая прошла в Абу-Даби.

"Объединенные Арабские Эмираты к 2031 году будут производить 1,4 млн тонн водорода в год, а к 2050 году производство увеличится до 15 млн тонн [в год]. Большую часть этого объема составит зеленый и низкоуглеродный водород", - сказал министр.

Для достижения заявленной цели ОАЭ намерены построить несколько "водородных оазисов", а также национальный центр исследований и разработок в сфере применения водорода. По словам аль-Мазруи, инициатива позволит к 2030 году увеличить долю экологически чистой энергии в энергетическом балансе ОАЭ до 32%, к 2035 году - до 38%, к 2050 году - до 100%. "Эта стратегия служит важнейшим инструментом, который поможет ОАЭ выполнить свое обязательство по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году и ускорить развитие глобальной водородной экономики", - подчеркнул министр.