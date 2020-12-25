ОАЭ ожидают восстановления глобального спроса на нефть в 2021 году

Министр энергетики: Восстановление будет постепенным и не произойдет за один-два квартала

Власти ОАЭ с оптимизмом оценивают перспективы восстановления глобального спроса на нефть в 2021 году, но не считают, что оно будет мгновенным.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в интервью Sky News Arabia.

По его словам, внедрение вакцин от COVID-19 и улучшение отношений между США и Китаем, вероятно, улучшит спрос на нефть.

"Восстановление будет постепенным и не произойдет за один-два квартала", - считает он.

Цены на нефть опускаются в последние дни и могут завершить неделю снижением впервые с октября на опасениях, что распространение новой разновидности коронавируса и вводимые в связи с этим в Европе ограничительные меры еще больше ослабят и без того невысокий спрос на нефть. В ОАЭ, однако, не обеспокоены новостями о мутации коронавируса.

"Я не вижу никакой опасности в этом", - заявил аль-Мазруи. Действия стран ОПЕК+ позволили успешно смягчить последствия снижения спроса для цен на нефть, сказал министр, отметив, что надеется на вхождение большего числа стран в ОПЕК+ в будущем.

