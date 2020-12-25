О нас
Report Georgia
Аудио новости

ОАЭ ожидают восстановления глобального спроса на нефть в 2021 году

ОАЭ ожидают восстановления глобального спроса на нефть в 2021 году Министр энергетики: Восстановление будет постепенным и не произойдет за один-два квартала
Энергетика
25 декабря 2020 г. 12:50
ОАЭ ожидают восстановления глобального спроса на нефть в 2021 году

Власти ОАЭ с оптимизмом оценивают перспективы восстановления глобального спроса на нефть в 2021 году, но не считают, что оно будет мгновенным.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в интервью Sky News Arabia.

По его словам, внедрение вакцин от COVID-19 и улучшение отношений между США и Китаем, вероятно, улучшит спрос на нефть.

"Восстановление будет постепенным и не произойдет за один-два квартала", - считает он.

Цены на нефть опускаются в последние дни и могут завершить неделю снижением впервые с октября на опасениях, что распространение новой разновидности коронавируса и вводимые в связи с этим в Европе ограничительные меры еще больше ослабят и без того невысокий спрос на нефть. В ОАЭ, однако, не обеспокоены новостями о мутации коронавируса.

"Я не вижу никакой опасности в этом", - заявил аль-Мазруи. Действия стран ОПЕК+ позволили успешно смягчить последствия снижения спроса для цен на нефть, сказал министр, отметив, что надеется на вхождение большего числа стран в ОПЕК+ в будущем.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке UAE projects a gradual oil demand recovery in 2021
Версия на азербайджанском языке Gələn il neftə tələbatın bərpa olunacağı gözlənilir

Новости партнеров

Самое важное

Шамахинское село Сагиян переименовано в Гюнешли
Шамахинское село Сагиян переименовано в Гюнешли
25 декабря 2020 г. 11:52
ANAMA представила новые доказательства применения Арменией фосфорных снарядов
ФотоANAMA представила новые доказательства применения Арменией фосфорных снарядов
25 декабря 2020 г. 11:20
Президент и первая леди побывали в Губадлинском и Зангиланском районах
Президент и первая леди побывали в Губадлинском и Зангиланском районах
24 декабря 2020 г. 19:52
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
24 декабря 2020 г. 17:30
Президент Ильхам Алиев сделал предупреждение Армении
Президент Ильхам Алиев сделал предупреждение Армении
24 декабря 2020 г. 17:15
Верховный главнокомандующий: Отныне никто не сможет изгнать нас с наших земель
Верховный главнокомандующий: Отныне никто не сможет изгнать нас с наших земель
24 декабря 2020 г. 17:03
Освобождение земель – самый успешный результат деятельности Ильхама Алиева
Освобождение земель – самый успешный результат деятельности Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:57
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20
Сегодня день рождения президента Ильхама Алиева
ФотоСегодня день рождения президента Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 00:00
Решение правительства о предоставлении единовременной выплаты в размере 190 манатов
Решение правительства о предоставлении единовременной выплаты в размере 190 манатов
23 декабря 2020 г. 20:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi