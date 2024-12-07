ОАЭ начнут увеличивать добычу нефти на 300 тыс. б/с с апреля 2025 года

ОАЭ начнут запланированное увеличение добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) с апреля 2025 года, которое планируется завершить до конца сентября 2026 года.

ОАЭ начнут запланированное увеличение добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) с апреля 2025 года, которое планируется завершить до конца сентября 2026 года.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ также договорились продлить уровень общей добычи нефти для участников организации до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ также продлит добровольные сокращения добычи нефти на 1,65 млн б/с вплоть до октября 2026 года. До первого квартала 2025 года будут продлены сокращения на 2,2 млн б/с, которые должны были сохраняться до конца 2024 года.