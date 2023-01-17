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ОАЭ: Инвестиции в нефтяную отрасль должны составлять до $400 млрд ежегодно

ОАЭ: Инвестиции в нефтяную отрасль должны составлять до $400 млрд ежегодно Необходимо ежегодно инвестировать от $300 млрд до $400 млрд в нефтяную отрасль.
Энергетика
17 января 2023 г. 22:29
ОАЭ: Инвестиции в нефтяную отрасль должны составлять до $400 млрд ежегодно

Необходимо ежегодно инвестировать от $300 млрд до $400 млрд в нефтяную отрасль.

Как передает Report, об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Ежедневное потребление нефти по миру превышает 100 млн баррелей в сутки. Снижение добычи, которое мы фиксируем, составляет от 5 до 8%. Мы теряем от 5 до 8 млн баррелей в сутки каждый год. Необходимые инвестиции, чтобы оставить все как есть, не способствовать росту, - это от $300 до $400 млрд ежегодно", - сказал он.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявлял, что нефтяной отрасли потребуется более $12 трлн инвестиций до 2045 года, чтобы удовлетворить растущий спрос на нефть. Он также отмечал, что все страны организации привержены долгосрочному инвестированию в нефтяные мощности с целью обеспечения энергетической безопасности в мире.

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Версия на азербайджанском языке BƏƏ naziri: “Neft sənayesinə hər il 300-400 milyard dollar investisiya yatırmaq lazımdır”

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