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ОАЭ и ОПЕК достигли компромисса по сделке ОПЕК+

ОАЭ и ОПЕК достигли компромисса по сделке ОПЕК+ ОПЕК+ вскоре назначит новую дату заседания
Энергетика
14 июля 2021 г. 16:07
ОАЭ и ОПЕК достигли компромисса по сделке ОПЕК+

ОАЭ и ОПЕК достигли компромисса по сделке ОПЕК+, согласно которому базовый уровень добычи страны будет повышен до 3,65 миллиона баррелей в сутки начиная с мая 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"ОАЭ уладили спор с ОПЕК, согласовали рост ориентира. ОАЭ установят новую точку отсчета добычи в 3,65 миллиона баррелей в сутки", — пишет агентство со ссылкой на делегата. По его словам, новая база для ОАЭ будет применяться начиная с мая 2022 года, то есть после окончания текущего срока сделки ОПЕК+.

Сейчас базовый уровень добычи нефти для ОАЭ составляет 3,168 миллиона баррелей в сутки. Эмираты настаивали на его повышении до 3,8 миллиона в качестве условия для продления сделки до конца 2022 года.

В результате достигнутого компромисса сделка по добыче сырья ОПЕК+ будет продлена до конца 2022 года, ОПЕК+ вскоре назначит новую дату заседания, сообщил также источник.

Обновленные договоренности ОПЕК+ стартовали с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Квоты по добыче в августе пока сохраняются на текущих уровнях, так как ОПЕК+ в начале июля не смог согласовать дальнейшие условия сделки из-за позиции ОАЭ. Комитет альянса рекомендовал продолжить ослаблять ограничения по добыче, ежемесячно увеличивая ее в августе-декабре на 400 тысяч баррелей в сутки.

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