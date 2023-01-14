О нас

ОАЭ будут развивать поставки трубопроводного газа

ОАЭ будут развивать поставки трубопроводного газа Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют делать инвестиции в развитие поставок трубопроводного газа.
Энергетика
14 января 2023 г. 14:46
ОАЭ будут развивать поставки трубопроводного газа

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют делать инвестиции в развитие поставок трубопроводного газа.

Как передает Report, об этом сообщил в субботу на открытии энергетического форума в Абу-Даби министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Вместе с Катаром и Оманом мы создали трубопровод для поставок газа в наши страны, поставки газа по трубопроводам дают многое для энергетической безопасности. В будущем мы должны делать больше таких проектов, чтобы газ был в наличии и доступен по цене, и мы планируем делать такие инвестиции", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке UAE to develop pipeline gas supplies

Экслюзивные новости

Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
13 января 2023 г. 23:12
Омбудсмен Монголии: Весь мир должен объединиться для защиты природы и создания стабильной окружающей среды
Омбудсмен Монголии: Весь мир должен объединиться для защиты природы и создания стабильной окружающей среды
13 января 2023 г. 19:30
Украинский эксперт: Турция играет важную посредническую роль между Россией и Украиной
Украинский эксперт: Турция играет важную посредническую роль между Россией и Украиной
13 января 2023 г. 17:02
Wood Mackenzie: У Азербайджана по-прежнему огромный газовый потенциал на Каспии
Wood Mackenzie: У Азербайджана по-прежнему огромный газовый потенциал на Каспии
13 января 2023 г. 15:18
Посол: Хорватские компании активно сотрудничают с ANAMA по разминированию
Посол: Хорватские компании активно сотрудничают с ANAMA по разминированию
13 января 2023 г. 14:03
В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии назначен новый директор
В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии назначен новый директор
12 января 2023 г. 14:39
Обнародованы видеокадры с подозреваемыми в убийстве врача в Евлахе
Обнародованы видеокадры с подозреваемыми в убийстве врача в Евлахе
12 января 2023 г. 13:22
Омбудсмен: Незаконная эксплуатация месторождений Азербайджана - угроза для всего региона
Омбудсмен: Незаконная эксплуатация месторождений Азербайджана - угроза для всего региона
12 января 2023 г. 12:02
В прошлом году более 2,3 тыс. граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В прошлом году более 2,3 тыс. граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
12 января 2023 г. 10:02
В Азербайджане 17% производимой электроэнергии приходится на альтернативную энергию
В Азербайджане 17% производимой электроэнергии приходится на альтернативную энергию
11 января 2023 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi