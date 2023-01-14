ОАЭ будут развивать поставки трубопроводного газа

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют делать инвестиции в развитие поставок трубопроводного газа.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют делать инвестиции в развитие поставок трубопроводного газа.

Как передает Report, об этом сообщил в субботу на открытии энергетического форума в Абу-Даби министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Вместе с Катаром и Оманом мы создали трубопровод для поставок газа в наши страны, поставки газа по трубопроводам дают многое для энергетической безопасности. В будущем мы должны делать больше таких проектов, чтобы газ был в наличии и доступен по цене, и мы планируем делать такие инвестиции", - сказал он.