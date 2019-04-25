Названы сроки устранения проблемы с качеством российской нефти

Вице-премьер России Дмитрий Козак прокомментировал проблему с качеством российской нефти в трубопроводе «Дружба».

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российская нефть в «Дружбе» станет чистой 29 апреля.

Он также добавил, что Россия, Белоруссия и Польша обсудят данный вопрос 26 апреля.

Козак подчеркнул, что одной из тем переговоров станет возможность откачки некачественной нефти из «Дружбы».

Ранее сообщалось, что Москва и Минск 25 апреля обсудят ситуацию вокруг поставок российской нефти.

Напомним, что о резком ухудшении ее качества "Белнефтехим" сообщил 19 апреля. "Транснефть" тогда подтвердила наличие проблем и обещала решить их к 22–23 апреля. После этого белорусский концерн ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из-за некачественного сырья. 23 апреля Минск приостановил поставку светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, топлива для реактивных двигателей) в Польшу, страны Балтии, а также на Украину.