Нафтогаз считает, что Россия готовится к новой "газовой войне"

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что увеличение транзита российского газа через Украину связано с закачкой сырья в газохранилища в Европе.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сказал Ю.Витренко в интервью медиапроекту Skrypin.ua.

По его словам, это указывает на то, что "Россия готовится к новой "газовой войне".

"Если умножить суточные объемы, то мы выйдем на 100–110 млрд кубометров. То есть они сейчас качают больше газа. Это может означать, скорее всего означает, что они готовятся к прерыванию транзита и хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе",— сказал Витренко.

Также исполнительный директор рассказал, что у "Нафтогаза" "не существует" модели работы газотранспортной системы на случай прекращения транзита российского газа.

"Есть предварительное решение, что после трехсторонних переговоров, которые должны пройти в мае, мы все-таки это сделаем. Это поздно. Такую модель надо было делать раньше. Но, честно говоря, такой модели сейчас нет",— сообщил он.

Напомним, "Газпром" в конце марта начал официально уведомлять "Нафтогаз" о грядущем прекращении транспортировки газа через территорию Украины. Позже глава "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что готов продлить транзитный контракт с Украиной, снизить цену на газ в рамках прямых поставок минимум на 25% и войти в консорциум по управлению газотранспортной системой страны.