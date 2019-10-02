Новак: Доля России в мировом балансе добычи газа к 2035 году достигнет 27%

Доля России в мировом балансе добычи газа к 2035 достигнет 27%.

Как передает российское бюро Report, об этом заявил Александр Новак, министр энергетики РФ, выступая в среду на Международном форуме «Российская энергетическая неделя – 2019».

В первый день Российской энергетической недели участники обсудили вопросы лидерства в мировом энергобалансе и приоритетные задачи газовой отрасли. Участники площадки обсудили влияние всех факторов - от геополитических до экологических - на развитие газовой отрасли в Европе и мире.



На дискуссионную площадку были приглашены ведущие международные эксперты: министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, министр энергетики и энергетической промышленности Республики Тринидад и Тобаго Франклин Абрахим Хан, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсиа Алисджабана, генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Юрий Сентюрин, председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, председатель правления, член совета директоров ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

А. Новак подчеркнул, что газ на сегодняшний день - самый перспективный источник энергии. «Доля России в мировом балансе добычи газа будет продолжать расти и к 2035 году может достигнуть 26-27%. За последние 10 лет добыча газа увеличилась на 100 млрд кубометров. К примеру, в Европу наша страна в прошлом году поставила рекордное количество газа. У России есть конкурентные преимущества – высокоразвитая инфраструктура, при этом себестоимость - одна из самых низких в мире», - отметил министр энергетики РФ.

В свою очередь министр нефти Исламской Республики Иран Бижан Намдар Зангане, отвечая на вопрос модератора круглого стола, специального корреспондента PBS NewsHour Райана Чилкоута, о влиянии санкций США на развитие газовой отрасли в Иране, озвучил позицию государства: «Плохо, что США используют нефть и газ в качестве экономического оружия. Безусловно, в таких условиях нам стало сложнее работать в нефтяном секторе, и мы прилагаем все усилия, чтобы выйти из этой непростой ситуации".

По его словам, санкции США не просто сдерживающий фактор развития отрасли, "считаем, что они направлены против всего иранского народа».

Участники отраслевого диалога обсудили ряд важнейших вопросов, в числе которых - возможность ускорения сокращения потребления угля от Китая и других крупных его потребителей. "Китай на сегодняшний день – один из крупнейших потребителей природного газа. В рамках проекта «Сила Сибири» 1 октября в Китай поставлен первый миллиард кубометров газа. Рынок потребления Китая растёт и в скором времени может достигнуть уровня Европы», - сообщил председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил, что добыча газа — это не просто миллиарды кубометров, это люди, которые работают на объектах.

«Очень важно, в каких условиях работают люди. Важно при обсуждении развития отрасли думать не только о технологиях и геополитике, но и о специалистах, которые обеспечивают добычу топлива. Важно, что в России человеческому капиталу уделяется повышенное внимание», - поделился позицией губернатор округа.

Спикеры сошлись во мнении, что высокая экологичность природного газа при низкой стоимости делает его одним из наиболее популярных энергоисточников в средне- и долгосрочной перспективе. По мнению экспертного сообщества, переход с угля на газ позволит снизить выбросы парниковых газов в секторе электрогенерации на 80% относительно текущего уровня и дать значительный стимул процессу декарбонизации. Использование природного газа как источника водорода и как газомоторного топлива на транспорте может в перспективе привести газ к лидерству в мировом энергобалансе.

Игбал Рустамов