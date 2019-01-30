NYT: Эффект от санкций США в отношении Венесуэлы может быть смягчен

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро может минимизировать негативный эффект санкций, введенных Вашингтоном против нефтяной отрасли.

Как передает Report, с такой оценкой выступила газета The New York Times, ссылаясь на экспертов в энергетическом секторе.

"Хотя санкции нанесут значительный удар по денежным потокам, контролируемым правительством Мадуро, их эффект не будет настолько тяжелым, насколько того ожидают Соединенные Штаты", - приводит издание слова аналитика из норвежской консалтинговой фирмы Rystad Energy Паолы Родригес-Масиу. По ее мнению, объемы нефти, которые Венесуэла сейчас экспортирует в США, могут быть перенаправлены в другие страны и проданы по более низкой цене.

Как пишет The New York Times, Каракас в настоящее время продает "300 тыс. баррелей в день Индии и 240 тыс. баррелей Китаю, а также поставляет нефть в некоторые страны Европы и Юго-Восточной Азии.

Отметим, что 29 января Вашингтон объявил о введении санкций против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA. Вместе с тем, как указал минфин США, американские компании смогут и дальше проводить сделки с PDVSA при условии отправки средств на специальные счета, к которым у Мадуро нет доступа.