​Нуру Гулиев: По мере развития технологий, добыча нефти возрастет

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ "На формирование цен на нефть на мировых рынках влияют экономические и геополитические факторы".

Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на телеканале ANS отметил замначальника Управления маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Нуру Гулиев.

"США сократили импорт сырой нефти. Это связано с тем, что в Соединенных Штатах приступили к добыче сланцевой нефти и газа и объем производства планируется увеличить. В настоящее время себестоимость сырой нефти, добываемого на основе новых технологий, немного высока. Ранее этот показатель достигал 70-80 долларов, однако постепенно стал снижаться. На данный момент на некоторых месторождениях себестоимость нефти достигла уровня 40 долларов. Тенденции ведут к тому, что по мере развития технологий будет расти и добыча", - заявил он.

Начальник управления сказал, что в целом, если рассматривать историю ОПЕК, можно констатировать тот факт, что противоречия в организации были всегда, при этом каждая страна преследовала собственные интересы: "То есть, они пытаются нарушить квоты, и, по возможности, пополнить собственные бюджеты. Подобные противоречия существуют и сейчас. С нового года ожидается ликвидация санкций против Ирана, что позволит Тегерану вывести свою нефть на мировые рынки".

По мнению Н.Гулиева, стремясь не лишиться собственных рынков, страны ОПЕК приняли решение о сохранении квот. Заместитель начальника отметил также, что на сегодня цены на сырую нефть формируются более на основе экономических факторов.

"Уже долгое время цены на сырую нефть определяет не только фактически сама сырая нефть. На биржах имеет место такой инструмент как фьючерсы. "Это рынок ценных бумаг, за которым не стоит физически сырая нефть, объем продаж на данных рынках во много раз превышает количество самой сырой нефти", - пояснил он.

Н.Гулиев отметил, что игроками на биржах являются также хедж-фонды, пенсионные фонды и финансово-экономические структуры.

"И когда игроки видят, что экономика будет расти, то предполагают, что нефть поднимется в цене и начинают скупать бумаги. Как результат, цены на нефть начинают расти спекулятивным образом. Когда же имеют место ожидания обратного характера, то бумаги продают. То есть цены на нефть - вопрос экономического характера", - отметил Н.Гулиев.