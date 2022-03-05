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НПЗ в британском графстве Чешир отказывается принимать нефть из России

НПЗ в британском графстве Чешир отказывается принимать нефть из России Рабочие нефтеперерабатывающего завода в графстве Чешир на северо-западе Англии в знак солидарности с Украиной отказываются принимать российскую нефть.
Энергетика
5 марта 2022 г. 17:37
НПЗ в британском графстве Чешир отказывается принимать нефть из России

Рабочие нефтеперерабатывающего завода в графстве Чешир на северо-западе Англии в знак солидарности с Украиной отказываются принимать российскую нефть.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом сообщил Британский конгресс тред-юнионов (The Trades Union Congress), объединяющий 65 профсоюзов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что трейдеры отказываются от покупок нефти из РФ даже при отсутствии затрагивающих энергетический сектор санкций, поскольку российские поставки стали непривлекательными из-за рисков потенциального введения таких мер со стороны Запада.

Великобритания во вторник приняла закон, предусматривающий полный запрет для судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты.

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Версия на английском языке Refinery in UK’s Cheshire refuses to accept oil from Russia

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