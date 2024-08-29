НПЗ STAR в начале сентября будет остановлено на ремонтно-профилактические работы

Турецкий НПЗ “STAR”, принадлежащий Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), с 5 сентября временно остановит свою работу для технического обслуживания оборудования.

Турецкий НПЗ STAR, принадлежащий Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), с 5 сентября временно остановится на ремонтно-профилактические работы и техническое обслуживание оборудования.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Работа завода будет приостановлена с 5 сентября сроком до двух месяцев, в течение которых на предприятии впервые с момента ввода в эксплуатацию в 2018 году, будет проведено крупное техническое обслуживание", - отмечает агентство.

НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года и рассчитан на переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Мощность завода составляет 13 млн тонн продукции в год. Он обеспечивает сырьем нефтехимический комплекс Petkim и создает условия для выхода SOCAR на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

SOCAR инвестировал в строительство и развитие НПЗ STAR около 7 млрд долларов.