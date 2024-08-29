О нас

НПЗ STAR в начале сентября будет остановлено на ремонтно-профилактические работы

НПЗ STAR в начале сентября будет остановлено на ремонтно-профилактические работы Турецкий НПЗ “STAR”, принадлежащий Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), с 5 сентября временно остановит свою работу для технического обслуживания оборудования.
Энергетика
29 августа 2024 г. 11:19
НПЗ STAR в начале сентября будет остановлено на ремонтно-профилактические работы

Турецкий НПЗ STAR, принадлежащий Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), с 5 сентября временно остановится на ремонтно-профилактические работы и техническое обслуживание оборудования.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Работа завода будет приостановлена с 5 сентября сроком до двух месяцев, в течение которых на предприятии впервые с момента ввода в эксплуатацию в 2018 году, будет проведено крупное техническое обслуживание", - отмечает агентство.

НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года и рассчитан на переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Мощность завода составляет 13 млн тонн продукции в год. Он обеспечивает сырьем нефтехимический комплекс Petkim и создает условия для выхода SOCAR на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

SOCAR инвестировал в строительство и развитие НПЗ STAR около 7 млрд долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке STAR NEZ-in fəaliyyəti təmir-profilaktika işləri ilə bağlı dayandırılacaq

Самое читаемое

Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
27 августа 2024 г. 10:16
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
28 августа 2024 г. 18:19
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
23 августа 2024 г. 15:28
Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
ФотоПервые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
24 августа 2024 г. 03:21
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
23 августа 2024 г. 12:48
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
25 августа 2024 г. 12:38
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
28 августа 2024 г. 18:10
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
23 августа 2024 г. 18:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi