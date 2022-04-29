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НПЗ STAR увеличил производство дизельного топлива на 36%

НПЗ STAR увеличил производство дизельного топлива на 36% В феврале этого года турецкий актив Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) - Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR произвел 466 тысяч тонн дизельного топлива.
Энергетика
29 апреля 2022 г. 13:26
НПЗ STAR увеличил производство дизельного топлива на 36%

В феврале этого года турецкий актив Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) - Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR произвел 466 тысяч тонн дизельного топлива.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятора энергорынка Турции (EPDK).

Сообщается, что это на 123 515 тонн или на 36,06% больше, чем в феврале прошлого года.

В целом же в феврале нефтеперерабатывающими заводами в Турции было произведено 1 208 тыс. тонн дизельного топлива, что на 386 131 тонну или на 24,22% меньше, чем в феврале 2021 года.

Отметим, что нефтеперерабатывающий завод STAR в январе 2021 года произвел 492 тысячи 601 тонну дизельного топлива.

Открытие STAR состоялось 19 октября 2018 года. Фундамент завода был заложен 5 октября 2011 года. STAR имеет первый документ о стратегическом поощрении инвестиций в Турции. С сентября 2019 года завод начал работать на полную мощность. Годовая мощность завода по переработке сырой нефти выросла с 10 до 11 млн тонн в этом году.

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