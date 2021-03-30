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НПЗ STAR удовлетворил 25% потребности Турции в дизтопливе

НПЗ STAR удовлетворил 25% потребности Турции в дизтопливе Спрос в период пандемии на некоторые продукты Petkim вырос, поскольку они используются в производстве медицинского оборудования
Энергетика
30 марта 2021 г. 13:25
НПЗ STAR удовлетворил 25% потребности Турции в дизтопливе

Ограничения на поездки, введенные в связи с пандемией коронавируса (COVID-19), как и во всем мире, снизили до нуля спрос на реактивное топливо в Турции.

Как передает Report, об этом агентству Anadolu сообщил глава Делового союза по переработке и нефтехимии SOCAR-Турция и генеральный директор Petкim Анар Мамедов.

По его словам, нефтеперерабатывающий завод STAR благодаря своему технологическому оборудованию полностью превратил производство реактивного топлива в производство дизтоплива: "Благодаря этому изменению мы увеличили годовое производство дизельного топлива с 4,6 до 6 млн тонн. Таким образом, STAR удовлетворил 25% потребности Турции в дизтопливе. В прошлом году мы увеличили производство и в целом довели его на нефтеперерабатывающем заводе до 10,5 млн тонн. В этом году мы нацелены на производство 11 млн тонн".

А.Мамедов сообщил о некоторых перебоях в цепочке поставок со стороны нефтехимического комплекса. Тем не менее, он отметил, что благодаря обеспечению всех сырьевых потребностей Petkim нефтеперерабатывающим заводом STAR им удалось бесперебойно продолжить производство.

А. Мамедов отметил, что спрос в период пандемии на некоторые продукты Petkim вырос, поскольку они используются в производстве медицинского оборудования: "Мы наблюдали 17%-ый рост спроса на термопластичные продукты в связи с пандемией. В этот период мы упорно трудились, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка. Мы становимся чемпионами по экспорту каждый год. Petkim переместился на второе место в прошлом году вследствие ориентации на внутренний рынок".

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Версия на английском языке STAR refinery meets 25% of Turkey’s diesel fuel demand
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin ötən il dizel yanacağına olan tələbatının 25 %-ni STAR ödəyib

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