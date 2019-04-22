НПЗ STAR произведет 4 млн тонн дизтоплива в этом году

На нефтеперерабатывающем заводе STAR Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Измире (Турция) будет произведено около 4 млн тонн дизтоплива до конца года.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор STAR Refinery Масут Илтер сказал журналистам в Баку.

Он отметил, что около 3,5 млн тонн дизтоплива предназначено для поставок на внутренний рынок.

"К продажам дизтоплива на внутреннем рынке приступили с начала апреля. До этого осуществлялся экспорт дизельного топлива, который будет сокращен через несколько месяцев, и больше продукции станет продаваться на внутреннем рынке. Это будет способствовать снижению дефицита дизельного топлива в Турции", - добавил он.

М.Илтер отметил, что завод также экспортирует авиатопливо, а с марта начаты его продажи внутри страны. Он напомнил, что SOCAR Turkey стал победителем тендера в качестве одного из основных поставщиков авиационного топлива для нового аэропорта в Стамбуле, который будет закупать у компании ежегодно 700 тыс. тонн авиатоплива. Общие объемы поставок авиатоплива вместе с другими аэропортами составят 1 млн тонн.

По его словам, первые объемы авиатоплива для нового аэропорта загружены на танкер на этой неделе: "На заводе производится вся продукция, которую планировалось производить. Вся продукция продается. В январе Petkim получил нафту, затем LPG. Уже с марта на внутреннем рынке Турции продается авиатопливо, LPG, с начала апреля – дизтопливо. Объемы продукции для продаж на внутреннем рынке постепенно растут. В то же время осуществляется экспорт продукции в 12-13 стран, в основном, в страны Средиземноморья. Спрос высок, поскольку товар качественный. Мы получаем заявки даже из стран Северного моря".

М.Илтер отметил, что на заводе переработано почти 15 млн баррелей нефти. По его словам, к концу года будет переработано 8 млн тонн нефти, а в апреле - около 900 тыс. тонн. В настоящее время на заводе перерабатывается марка Urals, проводятся различные испытания, после которых начнется переработка других марок. Завод STAR построен для переработки более 100 видов нефти, и выбор ее будет зависеть от выгоды. С мая будут перерабатываться и другие марки нефти. Поставки нефти осуществляет SOCAR Trading.

Отметим, что 19 октября 2018 года в Измире состоялась церемония открытия НПЗ STAR. Фундамент завода STAR был заложен 25 октября 2011 года. Он отстроен консорциумом, в который вошли Técnicas Reunidas (Испания), Saipem (Италия), GS Engineering & Construction Corp (Южная Корея) и Itochu (Япония). Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 6,3 млрд долларов США. STAR владеет первым документом о поощрении стратегических инвестиций в Турции.

Перерабатывающая мощность завода составляет 10 млн тонн сырой нефти в год. Предприятие способно перерабатывать такие сорта нефти, как Urals, Azeri Light и "Киркук". На заводе будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 4,8 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, а также LPG, нефтяной кокс, смешанный ксилол.

STAR поставил первую партию нафты Petkim в январе, а дизельное и авиационное топливо поступило на рынок в феврале.