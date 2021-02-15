НПЗ STAR переработал 10,5 млн тонн сырой нефти в прошлом году

Крупнейший инвестиционный проект Турции стоимостью 6,3 млрд долларов – НПЗ STAR добился погашения более 250 млн долларов США в этом тяжелом году

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в прошлом году добился погашения кредитов на сумму более 250 млн долларов США несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Сообщается, что дочернее предприятие крупнейшего турецкого прямого иностранного инвестора SOCAR Turkey - нефтеперерабатывающий завод STAR - в 2020 году достигло рекордных показателей. НПЗ STAR, мощность которого установлена в 10 млн тонн, увеличил план производства до 10,5 млн тонн. В 2020 году завод реализовал около 10,3 млн тонн, направив около 70% этого объема на внутренний рынок.

Руководитель отдела переработки и нефтехимии SOCAR Turkey Анар Мамедов, комментируя высокие показатели НПЗ STAR, сказал, что, наряду с поставками нафты – сырья для Petkim, продажи, которые осуществляются на внутреннем рынке, внесли важный вклад в сокращение текущего дефицита Турции: "Передовые технологии, которыми мы владеем на НПЗ STAR, интеграция с Petkim, удобная модель цифровой трансформации, эффективный производственный план и процессы оптимизации создали почву для этого успеха. Учитывая снижение спроса на авиационное топливо из-за пандемии, мы смогли быстро направить свой потенциал на дизельное топливо и продолжить непрерывное производство. В частности, со второй половины 2020 года мы увеличили объем переработки сырой нефти до 10,5 млн тонн, превысив производственную мощность”.

Анар Мамадов добавил, что доходы от переработки также упали под влиянием снижения цен на нефть в 2020 году: “Крупнейший инвестиционный проект Турции стоимостью 6,3 млрд долларов – НПЗ STAR добился погашения более 250 млн долларов США в этом слосжном году. Кроме того, мы продолжаем наши инвестиции, которые увеличат складские мощности и операционную гибкость завода. В этом году планируется завершить проект “Улучшение гибкости, производительности и прибыльности НПЗ” (IFOP) с инвестиционным бюджетом около 45 млн долларов США в этом году. Мы также планируем в 2022 году завершить наши инвестиции стоимостью порядка 600 млн долларов США, большая часть которых связана связана с дополнительными складскими мощностями”.

НПЗ STAR, занявший через год после запуска 500-е место в списке “5 крупнейших промышленных предприятий Турции” Стамбульской промышленной палаты, способен перерабатывать более 100 видов нефти благодаря своей усовершенствованной конфигурации.