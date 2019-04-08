НПЗ ​STAR переработает 8 млн тонн нефти к концу года

На нефтеперерабатывающем заводе STAR Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Измире будет переработано 8 млн тонн сырой нефти к концу этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR Turkey Energy.

Все установки завода были сданы в эксплуатацию к концу марта.

STAR поставил первую партию нафты Petkim в январе, а дизельное и авиационное топливо поступило на рынок в феврале.

Отметим, что 19 октября 2018 года в Измире состоялась церемония открытия завода STAR.

Фундамент нефтеперерабатывающего завода STAR был заложен 25 октября 2011 года. Завод отстроен консорциумом, в который вошли Técnicas Reunidas (Испания), Saipem (Италия), GS Engineering & Construction Corp (Южная Корея) и Itochu (Япония). Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 6,3 млрд долларов США. STAR владеет первым документом о поощрении стратегических инвестиций в Турции.

Перерабатывающая мощность завода составляет 10 млн тонн сырой нефти в год. Предприятие способно перерабатывать такие сорта нефти, как Urals, Azeri Light и "Киркук".

На заводе будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 4,8 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, а также LPG, нефтяной кокс, смешанный ксилол.