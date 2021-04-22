НПЗ STAR: Цифровизация принесет нам дополнительно 43 млн долларов

Мы продолжаем нашу работу с цифровизацией, начатой в Petkim в 2018 году, в рамках программы цифрового развития SOCAR Turkey и каждой из компаний группы с 2020 года

Интервью турецкому бюро Report Хакана Ыргыта, исполнительного директора по цифровой трансформации SOCAR Turkey - дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR):

- В настоящее время нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR преуспевает в применении цифровых технологий. Как это повлияет на производство, окружающую среду и общую прибыль?

- SOCAR Turkey и нефтеперерабатывающий завод STAR полностью оправдали инвестиции в технологические новшества. Наш НПЗ, действующий путем интеграции технологий - ключевых элементов эффективности и устойчивости - во все процессы, благодаря этим характеристикам, является одним из самых современных и цифровых нефтеперерабатывающих предприятий в Европе. Благодаря этой цифровой инфраструктуре STAR имеет систему, основанную на отчетности и отслеживании процесса производства и продаж. С запуском производства в октябре 2018 года эти системы стали очень полезными с точки зрения полного удовлетворения спроса, роста доходов и защиты окружающей среды с использованием высоких технологий. Некоторые из них я могу кратко объяснить так.

Во-первых, мы инвестировали 70 млн долларов США в передовое технологическое оборудование, в то время как STAR все еще находился на стадии строительства. НПЗ стал участником сети Global Lighthouse Network Всемирного экономического форума, в которую входят самые цифровизированные предприятия. Следует отметить, что STAR является первым нефтеперерабатывающим заводом в мире, ставшим участником этой сети. Кроме того, STAR была первой и единственной компанией из Турции, которая присоединилась к этой сети в 2021 году.

Во-вторых, продолжается деятельность по цифровой трансформации в рамках наших рабочих групп, а с пандемией, которая не прошла бесследно и для Турции, этот процесс еще более ускорился. В частности, переход к "экономике минимального контакта" является довольно актуальным вопросом для нас в условиях этой пандемии, поскольку мы еще не можем предсказать, как долго это продлится.

Далее, оцифровка управления производственными возможностями существующего оборудования на заводе, включая процессы технического обслуживания, а также правильные инвестиции в критические сектора позволили НПЗ STAR достичь EBITDA (прибыль до вычета процентов, амортизации и налогов) в размере 35 млн долларов США.

В-четвертых, благодаря инвестициям в НПЗ STAR в сфере "Лиги фабрик будущего", помимо роста производительности, мы снизили выбросы углерода, а также значительно минимизировали потребление воды. Кроме того, в дополнение к 10%-ному росту производства дизельного и реактивного топлива на заводе STAR, мы наблюдали снижение потребления природного газа, используемого в качестве топлива на заводе, на 6% по сравнению с 2020 годом, уменьшение выбросов углерода на 178 тонн и экономия воды на 406 тыс. тонн в год. В 2019 году, когда завод STAR начал работать на полную рабочую силу, он был удостоен 5-го места в списке "500 крупнейших промышленных предприятий Турции" Стамбульской промышленной палаты за свои производственные мощности и качество.

- Когда мы говорим промышленная революция 4-го поколения - "Индустрия 4.0" или цифровизация, первое, что приходит на ум, - это гибкость и производительность. С какими положительными и отрицательными показателями производительности SOCAR Turkey вы столкнулись за последние 1-2 года, учитывая общее снижение потребления и спроса на рынке в связи с пандемией?

- Должен отметить, что ссылаясь на силу технологий, которыми мы обладаем, принципы "Индустрии 4.0" и лучшие промышленные практики, мы реализовали и продолжаем сегодня очень важные проекты, направленные на цифровую трансформацию. Мы продолжаем нашу работу с цифровизацией, начатой в Petkim в 2018 году, в рамках программы цифрового развития SOCAR Turkey и каждой из компаний группы с 2020 года.

В этот период нашим приоритетом было внедрение стандартов "Индустрии 4.0", чтобы мы могли соответствовать требованиям в области нефтехимии с очень высоким потенциалом роста. Благодаря проектам по цифровизации, которые мы реализовали до сих пор, мы сможем получить дополнительно средства в размере около 43 млн долларов США в ближайшие годы. Таким образом, гибкость и скорость, которые мы приобрели в результате этих шагов, дают нам огромное конкурентное преимущество на мировом рынке. Следовательно, я могу сказать, что благодаря инвестициям в технологии и цифровизацию, мы смогли в кратчайшие сроки удовлетворить потребности, возникшие в период пандемии.

- Планирует ли SOCAR Turkey в будущем делиться с отечественными и зарубежными компаниями своими навыками и опытом цифровизации в соответствии с современными стандартами?

- Опыт, полученный нами в STAR и других групп компаний, является прекрасным примером. В этом смысле мы проявляем инициативы, которые считаем уместными, особенно в совместных проектах развития и обмена опытом с нашими партнерами. Кроме того, мы считаем крайне важным сотрудничество с университетами Турции и Азербайджана в области цифрового развития и инноваций.

Например, Стамбульский технический университет, сотрудничая с Ближневосточным техническим университетом (ODTÜ) и Босфорским университетом, продолжает проекты и стартапы по улучшению производства и процессов. В рамках проекта, осуществляемого при посредничестве технологического офиса ODTÜ, сотрудники SOCAR Ar-Ge и ODTÜ проводят исследования в направлении повторного производства пластикового сырья путем превращения отходов в первичные компоненты.

Натиг Чырагзаде