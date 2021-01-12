НПЗ Азии скупают европейскую нефть

Данная ситуация связана с неожиданным решением Саудовской Аравии об одностороннем сокращении нефтедобычи в феврале и марте

Нефтеперерабатывающие заводы Азии спешат скупать сырье из Европы после неожиданного решения Саудовской Аравии об одностороннем сокращении нефтедобычи в феврале и марте.

Как передает Report, об этом сообщает worldoil.

Unipec, торговое подразделение крупнейшего китайского нефтеперерабатывающего предприятия Sinopec Group, купила четыре партии североморской сырой нефти в рамках ценового окна, организованного S&P Global Platts 7 января. На этой неделе Unipec закупила еще семь партий североморского сырья.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, 5 января удивила нефтяные рынки заявлением об одностороннем сокращении нефтедобычи на 1 млн барр./сут. в феврале и марте. После этого королевство повысило свои официальные отпускные цены (OSP) для клиентов в Азии.

«[Интерес азиатских переработчиков к европейской нефти] связан с сокращением [поставок из] Саудовской Аравии и последующим повышением их февральского OSP для Азии», — сказал Тамас Варга, аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd.

Азиатские переработчики покупают не только североморскую нефть. Азиатские трейдеры, вероятно, уже купили четыре или пять партий нефти CPC Blend (легкая нефть, добываемая в Западном Казахстане) для погрузки в феврале еще до того, как будет опубликована программа погрузки на следующий месяц. За январь они приняли семь партий нефти этого сорта, которые отправляются с российского терминала в Черном море.

На нефтяном рынке появились признаки того, что трейдеры ожидают сокращения поставок после снижения нефтедобычи Саудовской Аравией. В начале этой недели форвардная кривая на нефть марки Brent вернулась к бэквордации. Это означает, нефть по немедленным поставкам торгуется дороже, чем по фьючерсам. Такая структура указывает на ограниченность физического рынка нефти.

Подавляющее большинство экспортной саудовской нефти продается в Азию.

Напомним, что стоимость барреля мартовской нефти Brent сегодня утром составила 55,81 долларов США (+0,27%). Баррель февральской нефти WTI торговался по 52,45 долларов США (+0,38%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 55,66 и 52,25 долларов США соответственно.