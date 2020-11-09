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Новым министром энергетики станет глава "РусГидро"

Новым министром энергетики станет глава "РусГидро" Александр Новак пойдет на повышение на пост вице-премьера, на котором будет курировать ТЭК
Энергетика
9 ноября 2020 г. 16:08
Новым министром энергетики станет глава РусГидро

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 ноября внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго России, для назначения на пост вице-премьера РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в качестве преемника Новака премьер предложил кандидатуру гендиректора "РусГидро" Николая Шульгинова.

Комитет Госдумы по энергетике уже рекомендовал нижней палате парламента утвердить кандидатуру Новака на посту вице-премьера, на котором будет курировать ТЭК. Планируется, что Госдума рассмотрит этот вопрос на заседании 10 ноября.

Отметим, что с самого зарождения соглашения ОПЕК+ в 2016 году Новак играл роль лидера в альянсе. Кто в российском правительстве будет курировать переговоры в ОПЕК+ пока еще неизвестно.

Шульгинов работает в электроэнергетике с 1975 года. С 2015 года возглавлял "РусГидро", одну из крупнейших российских энергокомпаний.

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