Новым министром энергетики США может стать Дженнифер Грэнхольм

Будучи губернатором Мичигана, Грэнхольм продвигала энергетический стандарт, который требовал, чтобы часть энергии штата вырабатывалась из возобновляемых источников

Избранный президент Джо Байден может назначить бывшего губернатора штата Мичиган Дженнифер Грэнхольм министром энергетики США.

Как передает Report, об этом передает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

61-летняя Грэнхольм была первой женщиной-губернатором Мичигана, отбывшей два срока в штате в период с 2003 по 2011 гг. Она работала с Байденом, который был вице-президентом при бывшем президенте Бараке Обаме, при разработке плана по оказанию помощи автопроизводителям General Motors Co и Chrysler в 2009 году.

Будучи губернатором, Грэнхольм способствовала строительству передовых заводов по производству аккумуляторных батарей для электромобилей в Мичигане. Она также продвигала энергетический стандарт, который требовал, чтобы часть энергии штата вырабатывалась из возобновляемых источников.

Грэнхольм преподавала в Калифорнийском университете в Беркли такие предметы, как государственные бюджеты, экологически чистая энергия и диверсификация экономики. В 2015 году она запустила проект American Jobs Project, направленный на продвижение государственной политики по созданию рабочих мест для среднего класса в области аккумуляторных батарей и других передовых энергетических технологий.

В случае утверждения Сенатом, Дженнифер Грэнхольм, как ожидается, поддержит разработку и производство передовых аккумуляторов, производство электроэнергии из возобновляемых источников и ядерной энергии, а также повышение энергоэффективности. Это связано с тем, что Байден намерен сделать борьбу с изменением климата одним из приоритетов своей администрации.

Грэнхольм станет второй женщиной-министром энергетики США после Хейзел О’Лири, которая занимала аналогичную должность при бывшем президенте Билле Клинтоне в 1990-х гг.

Большая часть бюджета министерства энергетики США идет на модернизацию национальных запасов ядерных боеголовок и очистку ядерных объектов.

Как сообщалось ранее, ключевые члены ОПЕК опасаются, что с приходом в Белый дом Джо Байдена в ОПЕК+ может возродиться напряженность, которая может привести к выходу России из одноименной сделки.