Новый закон "О газоснабжении" определит задачи государства в секторе газоснабжения

Новый закон "О газоснабжении" определит основные принципы государственной политики, цели государственного регулирования и задачи государства в секторе газоснабжения.
Как сообщает Report, об этом говорится в проекте закона, который обсуждают сегодня члены комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса.
Согласно проекту, основными принципами государственной политики в секторе газоснабжения будут:
- надежность, устойчивость, безопасность и эффективность системы газоснабжения;
- эффективность и прозрачность управления и регулирования в секторе газоснабжения;
- создание возможности равного и недискриминационного доступа к услугам субъектов газоснабжения, а также к газовой сети.
Основными целями государственного регулирования в секторе газоснабжения будут:
- обеспечение энергетической безопасности;
- обеспечение баланса интересов между субъектами газоснабжения и потребителями;
- обеспечение потребителей бесперебойным, безопасным, надежным, качественным и доступным газом.
Задачи государства в секторе газоснабжения следующие:
- развитие регионального сотрудничества, поддержка частных инвестиций и устойчивого экономического развития;
- создание благоприятного инвестиционного климата;
- предотвращение, ограничение и устранение монополистической деятельности в секторе газоснабжения;
- обеспечение эффективной и безопасной работы объектов газоснабжения;
- обеспечение защиты прав потребителей и пр.