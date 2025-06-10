Новый закон "О газоснабжении" определит задачи государства в секторе газоснабжения

Новый закон "О газоснабжении" определит задачи государства в секторе газоснабжения

Новый закон "О газоснабжении" определит основные принципы государственной политики, цели государственного регулирования и задачи государства в секторе газоснабжения.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте закона, который обсуждают сегодня члены комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса.

Согласно проекту, основными принципами государственной политики в секторе газоснабжения будут:

- надежность, устойчивость, безопасность и эффективность системы газоснабжения;

- эффективность и прозрачность управления и регулирования в секторе газоснабжения;

- создание возможности равного и недискриминационного доступа к услугам субъектов газоснабжения, а также к газовой сети.

Основными целями государственного регулирования в секторе газоснабжения будут:

- обеспечение энергетической безопасности;

- обеспечение баланса интересов между субъектами газоснабжения и потребителями;

- обеспечение потребителей бесперебойным, безопасным, надежным, качественным и доступным газом.

Задачи государства в секторе газоснабжения следующие:

- развитие регионального сотрудничества, поддержка частных инвестиций и устойчивого экономического развития;

- создание благоприятного инвестиционного климата;

- предотвращение, ограничение и устранение монополистической деятельности в секторе газоснабжения;

- обеспечение эффективной и безопасной работы объектов газоснабжения;

- обеспечение защиты прав потребителей и пр.