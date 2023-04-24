Новый погранично-пропускной пункт на въезде дороги Лачын-Ханкенди обеспечен электричеством

ОАО "Азеришыг" обеспечил электроэнергией погранично-пропускной пункт, установленный подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди.
Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".
Отмечается, что в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях стратегически важные объекты, воинские части и пограничные заставы обеспечены бесперебойной электроэнергией.