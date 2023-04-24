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Новый погранично-пропускной пункт на въезде дороги Лачын-Ханкенди обеспечен электричеством

Новый погранично-пропускной пункт на въезде дороги Лачын-Ханкенди обеспечен электричеством ОАО «Азеришыг» обеспечил электроэнергией погранично-пропускной пункт, установленный подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди
Энергетика
24 апреля 2023 г. 01:12
Новый погранично-пропускной пункт на въезде дороги Лачын-Ханкенди обеспечен электричеством

ОАО "Азеришыг" обеспечил электроэнергией погранично-пропускной пункт, установленный подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях стратегически важные объекты, воинские части и пограничные заставы обеспечены бесперебойной электроэнергией.

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