Новый погранично-пропускной пункт на въезде дороги Лачын-Ханкенди обеспечен электричеством

ОАО «Азеришыг» обеспечил электроэнергией погранично-пропускной пункт, установленный подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди

ОАО "Азеришыг" обеспечил электроэнергией погранично-пропускной пункт, установленный подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях стратегически важные объекты, воинские части и пограничные заставы обеспечены бесперебойной электроэнергией.