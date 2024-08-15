Новый этап в деятельности SOCAR: "Зеленая" повестка и шаги по трансформации в международную энергетическую компанию

В последние годы в мире все активнее предпринимаются шаги по "озеленению" экономики. Человечество начало бить тревогу на фоне роста числа транспортных средств и расширения промышленного производства, приводящих к выбросам в атмосферу загрязняющих веществ

В последние годы в мире все активнее предпринимаются шаги по "озеленению" экономики. Человечество начало бить тревогу на фоне роста числа транспортных средств и расширения промышленного производства, приводящих к выбросам в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов. Основная цель - предотвратить изменение климата, сократить выбросы в атмосферу и снизить углеродный след. Одна из самых влиятельных организаций в мире - Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP) - на своих сессиях ищет пути "озеленения" и принимает практические меры для достижения нулевого уровня выбросов в атмосферу.

Одно из таких мероприятий (COP29) пройдет в ноябре этого года в Баку, и уже сейчас внимание всего мира приковано к Азербайджану.

Трансформация из нефтегазовой компании в энергетическую

На фоне этих процессов Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) стремится укрепить позиции на глобальных энергетических рынках и диверсифицировать свою деятельность.

SOCAR, ранее известная только как нефтегазовая компания, теперь уверенно движется к декарбонизации, укрепляя свои позиции лидера в эпоху энергетического перехода. Это отражено и в стратегических целях, которые определяют устойчивое развитие SOCAR.

Уделяя повышенное внимание актуальности проблемы глобального изменения климата, SOCAR реализует целенаправленные меры по постоянному сокращению выбросов в сферах своей деятельности. Для этого в своей стратегии SOCAR определила цели декарбонизации и энергетического перехода. Эти цели и реализуемые для их достижения мероприятия вносят положительный вклад в своевременное и качественное выполнение взятых на себя обязательств по выбросам, а также в реализацию других международных и региональных инициатив в этой области. Эта деятельность, наряду с корпоративной социальной ответственностью SOCAR, является показателем серьезных шагов по трансформации из нефтегазовой компании в энергетическую.

Цели по декарбонизации

SOCAR, активно участвовавшая в COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах в конце прошлого года, объявила широкой общественности о своих среднесрочных и долгосрочных целях по декарбонизации.

Эти цели включают сокращение объема факельного сжигания попутного нефтяного газа на всех производственных участках до нулевого уровня к 2030 году, снижение на 30% интенсивности выбросов в сегменте upstream к тому же году по сравнению с показателем 2022 года, снижение к 2035 году интенсивности корпоративных выбросов на 30% и общего объема выбросов на 20%.

Кроме того, эти цели включают приближение к нулевому уровню выбросов метана в сегменте upstream к 2035 году и достижение "чистого нуля" к 2050 году.

Таким образом, в основе стратегии SOCAR лежит амбициозная цель - достичь "нулевых выбросов" к 2050 году. Это означает существенное сокращение выбросов парниковых газов, инвестиции в возобновляемые источники энергии и внедрение инновационных технологий.

Практические меры по достижению поставленных целей уже реализуются.

Шаги для достижения целей

Для определения мер по достижению поставленных целей, разработки низкоуглеродных проектов, а также обеспечения декарбонизации в процессе нефтегазовых операций SOCAR придает большое значение сотрудничеству с авторитетными мировыми компаниями, имеющими богатый опыт в этой области.

В этой связи в рамках сотрудничества с консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG) был запущен двухлетний проект SOCAR C&S LightHouse.

В рамках проекта на основе искусственного интеллекта будет создана платформа управления метаном, которая позволит SOCAR более точно отслеживать и сокращать выбросы парникового газа, проводить оценку их текущего состояния, обеспечить картирование источников и создание инструмента цифрового мониторинга, а также выработку новых процедур отчетности по выбросам. Платформа внесет в будущем важный вклад в унификацию системы отчетности и мониторинга выбросов метана в соответствии с международными требованиями. К тому же, адаптация системы отчетности по сокращению выбросов к требованиям международных стандартов и повышение прозрачности является одной из основных целей SOCAR.

SOCAR, постоянно демонстрирующая приверженность охране окружающей среды, является одним из соучредителей "Хартии по декарбонизации нефти и газа" ("Oil & Gas Decarbonization Charter" - OGDC), принятой на COP28 в 2023 году, и одной из 12 компаний, представленных в Руководящем комитете Хартии. Таким образом, SOCAR непосредственно участвует в управлении данной Хартией. Основная ее цель - достижение "чистого нуля" путем поддержания деятельности по декарбонизации среди организаций-участников. Хартию OGDC подписали более 50 международных компаний, на долю которых приходится 40% мировой добычи нефти.

Точная инвентаризация выбросов метана, образующихся на нефтегазовых производственных площадках, имеет важное значение с точки зрения декарбонизации. С этой целью SOCAR совместно с "Нефтегазовой климатической инициативой" (OGCI) намерена реализовать проект по измерению выбросов с помощью спутника. В рамках проекта планируется проведение измерений над 5 наземными производственными площадками SOCAR с использованием спутниковых средств компании GHGSAT. Этот проект обеспечит более точный расчет эмиссий с применением передовых технологий.

Кроме того, SOCAR планирует реализовать проект по измерению выбросов с использованием дронов в рамках сотрудничества с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Компания также активно участвует в разработке международных стандартов отчетности по выбросам и повышении прозрачности в этой области. Это позволит компании не только продемонстрировать свой прогресс в области декарбонизации, но и стать примером для участников рынка.

Инвестиции в развитие источников "зеленой" энергии

Наряду с сокращением эмиссии, SOCAR также инвестирует в развитие возобновляемых источников энергии. Так, в рамках сотрудничества с компанией Masdar из ОАЭ, компания реализует ряд проектов по солнечной и ветровой энергии, а также по производству "зеленого" водорода. Эти проекты не только помогут диверсифицировать энергетический портфель SOCAR, но и внесут вклад в сокращение выбросов парниковых газов в стране.

Более точная инвентаризация выбросов метана с использованием современных технологических возможностей является одним из основных направлений SOCAR в области охраны окружающей среды. С этой целью SOCAR совместно с компанией TotalEnergies проводит исследования по обнаружению и измерению объема выбросов метана на нефтегазовых месторождениях с помощью дронов. В рамках проекта используется технология AUSEA (Airborne Ultralight Spectrometer for Environmental), разработанная TotalEnergies и ее партнерами.

Отметим, что AUSEA - это сенсор, установленный на дроне, который способен обнаруживать выбросы метана и одновременно определять их источник. Это позволяет с высокой точностью обнаруживать и измерять объем выбросов метана на нефтегазовых объектах. Первоначальные исследования в этой области были проведены в зонах деятельности TotalEnergies в Каспийском море. На следующих этапах планируется проведение этих исследований на морских площадках SOCAR. Реализация проекта продолжается.

Также в настоящее время SOCAR и компания bp, как ведущие лидеры отрасли в Азербайджане, реализуют Инициативу по глобальному сокращению выбросов метана (AGMR) в рамках Руководящих принципов по метану (MGP). Основная цель инициативы заключается в поддержке двумя компаниями деятельности действующих в Азербайджане нефтегазовых операторов по измерению, отчетности и сокращению выбросов метана, совершенствовании знаний и навыков в этой области, а также применения наилучших имеющихся технологий.

Объемы выбросов будут сертифицированы и проданы в Европу

С целью сокращения выбросов в атмосферу SOCAR также реализует проект LDAR (обнаружение и устранение утечек) на "Нефтяных камнях" для выявления и устранения утечек в рамках механизма углеродных кредитов. Деятельность по проекту включает выявление утечек, измерение их объема, ликвидацию источников утечек и сертификацию объемов сокращенных выбросов.

С применением самого современного измерительного оборудования - инфракрасных камер - были проведены измерения на территории проекта и выявлен 171 источник утечек. По результатам аудита со стороны международной компании по валидации, специализирующейся в этой области, были начаты работы по устранению утечек. Объемы выбросов, которые удастся сократить в результате реализации проекта, будут сертифицированы и проданы на европейском рынке.

Одним из основных путей достижения цели "чистого нуля" путем сокращения выбросов является развитие возобновляемых источников энергии. В рамках этой деятельности ведутся необходимые работы по соглашениям о совместной разработке, подписанным между SOCAR и компанией Masdar.

Эти соглашения охватывают реализацию проекта солнечной и ветровой энергии мощностью 2 ГВт на суше (проект Мега) и проекта ветровой энергии мощностью 2 ГВт на море, а также проекта "зеленого" водорода (проект Гектор).

Трансформация SOCAR в энергетическую компанию - это не только ответ на меняющиеся рыночные условия, но и отражение ответственности компании перед будущими поколениями.

Свидетельство приверженности SOCAR энергетическому переходу

Ежегодно проводимая в столице Азербайджана "Бакинская энергетическая неделя", имеющая большое значение для участников нефтегазового и энергетического рынка, является стимулом и средством для реализации вышеуказанных целей. В рамках традиционной недели, организованной 4-6 июня, SOCAR подписал ряд важных соглашений по проектам "зеленой" энергии. По сути, это первый подобный шаг для SOCAR.

С компанией Masdar подписаны соглашения акционеров по трем проектам возобновляемой энергии, которые охватывают проекты по строительству одной ветряной и двух солнечных электростанций в Азербайджане. Закладка фундамента трех станций совокупной мощностью 1 ГВт является ярким показателем приверженности Азербайджана энергетическому переходу во имя зеленого мира как принимающей стороны СОР29. Реализация проектов позволит ежегодно экономить около 2,3 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что предотвратит выброс около 1 млн тонн эмиссии углекислого газа в год. Таким образом, заложенные проекты ветряной и солнечных электростанций внесут неоценимый вклад в обеспечение устойчивого развития в соответствии с целями зеленой повестки страны.

В то же время, в результате совместного сотрудничества между SOCAR и компанией bp в настоящее время в Джебраильском районе реализуется проект солнечной энергии "Шафаг". Кроме того, между SOCAR и саудовской компанией ACWA Power подписано соглашение о сотрудничестве по производству "зеленых" удобрений в Азербайджане. Сотрудничество по проекту, который планируется реализовать в рамках соглашения, продолжается.

Также между SOCAR и компанией China Energy International Group Co.Ltd подписано соглашение о совместном сотрудничестве, предусматривающее развитие проектов возобновляемой энергии на территории Азербайджана, обмен опытом между сторонами, оптимальный подход для реализации технически и финансово перспективных проектов и другие вопросы в этом направлении.

Вместе с тем, SOCAR также подписал соглашения о сотрудничестве с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) и Международным холдингом Sirius для расширения проектов по альтернативной и возобновляемой энергии, получения передового опыта по разработке решений по “голубому” водороду, управлению выбросами и их сокращению, геотермальной энергии. Подобные проекты и стратегические инициативы SOCAR сыграют неоценимую роль в еще большем укреплении позиций Азербайджана в перспективе устойчивого развития.

Названные масштабные проекты и проделанная фундаментальная работа дают основание утверждать, что SOCAR уверенно движется по пути трансформации в ведущую международную энергетическую компанию. Обозначенные стратегические цели еще больше укрепят важную роль SOCAR в динамичном развитии Азербайджана.