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Новые ветряные станции 103,5 мегаватт планируется установить на западе Грузии

Новые ветряные станции 103,5 мегаватт планируется установить на западе Грузии Новые ветряные станции с установленной мощностью 103,5 мегаватт построят в муниципалитетах Терджола и Ткибули (регион Имерети) Грузии. Стоимость проекта составляет 130 млн долларов. После установки ветряных станций предполагаемая годовая выработка электро
Энергетика
24 октября 2022 г. 10:47
Новые ветряные станции 103,5 мегаватт планируется установить на западе Грузии

Новые ветряные станции с установленной мощностью 103,5 мегаватт построят в муниципалитетах Терджола и Ткибули (регион Имерети) Грузии. Стоимость проекта составляет 130 млн долларов. После установки ветряных станций предполагаемая годовая выработка электроэнергии составит 362 млн киловатт-часов.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, проект постановления правительства об утверждении концепции "Ветряная электростанция Гогни" и реализации сопутствующих мер обсудили на заседании правительства в понедельник.

В пресс-службе Администрации правительства Грузии сообщили, что планируется усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии, специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. По этой причине уделяет внимание развитию альтернативной энергетике.

Сообщается, что на сегодняшний день в Грузии работает одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт близ города Гори (Восточная Грузия).

По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), с января по август 2022 года в стране было выработано 9,8 млрд киловатт-часов, на 22,6% больше аналогичных данных прошлого года. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции - 7,9 млрд киловатт-часов. Теплостанции выработали около 1,7 млрд киловатт-часов, а ветряная станция "Картли" - 57,09 млн киловатт-часов.

Ранее глава Минэкономики Леван Давиташвили сообщил о том, что в текущем году с инвесторами в энергетической сфере подписано 63 меморандума, что в годовом исчислении добавит 1,6 миллиарда киловатт-часов к местной генерации. В рамках указанных инвестиций будет построено 26 ГЭС, 7 ветряных электростанций и 30 солнечных электростанций, общая установленная мощность которых составляет 454 мегаватт-часов.

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