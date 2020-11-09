Новые ограничения в Европе повлияют на перспективы спроса на нефть

Возобновление режима противовирусной изоляции в Европе, скорее всего, приведет к ухудшению прогнозов мирового спроса на нефть.

Возобновление режима противовирусной изоляции в Европе, скорее всего, приведет к ухудшению прогнозов мирового спроса на нефть.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, это следует из заявления представителя Международного энергетического агентства (МЭА).

Однако, как заявил директор МЭА по энергетическим рынкам и безопасности Кейсуке Садамори, в этот раз последствия будут менее серьезными, чем в случае блокировок в начале года.

Цены на нефть восстановились после резкого падения в начале года и достигли уровня в 40 долл./барр., но опасения по поводу спроса сохраняются. При этом рынки могут обвалиться в любой момент на фоне юридических конфликтов в отношении результатов выборов в США.

"Нефтегазовая промышленность, в частности в Соединенных Штатах, с огромным интересом следит за исходом этих выборов, - сказал Садамори. - Если демократы планируют радикальную трансформацию энергетики в низкоуглеродный сектор, возникнут препятствия для принятия этого закона, если Сенат останется в руках республиканцев".

МЭА сохранило прогноз спроса на нефть на 2020 и 2021 гг. в своем ежемесячном отчете от 14 октября еще до того, как основные европейские страны, включая Германию, Францию и Соединенное Королевство, ввели новые строгие ограничения на передвижение, чтобы остановить распространение вируса. Свой следующий анализ нефтяного рынка базирующееся в Париже агентство опубликует 12 ноября.

Между тем, Китай остается главным "светлым пятном" в мире после подавления вируса в начале этого года и находится на пути к тому, чтобы стать единственной крупной страной, которая увеличивает годовой спрос на нефть, сказал Садамори.

По его словам, спрос на продукцию представляет неоднозначную картину: по-прежнему страдают авиакеросин и керосин, но показатели по дизельному топливу, мазуту и бензину улучшились.