Новое назначение в Минэнерго Азербайджана

В 2003-2020 годы работал на различных дипломатических должностях в Министерстве иностранных дел

Приказом министра энергетики от 21 декабря 2020 года Зейналов Орхан Намик оглу назначен заведующим отделом международных отношений Минэнерго Азербайджана.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Орхан Зейналов окончил в 2002 году бакалавриат Азербайджанского государственного экономического университета, а в 2004 году - магистратуру. Также получил образование в Академии внешней службы Пакистана и Гарвардской школе Кеннеди.

В 2003-2020 годы работал на различных дипломатических должностях в Министерстве иностранных дел.

Свободно владеет несколькими языками.