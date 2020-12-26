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Новое назначение в Минэнерго Азербайджана

Новое назначение в Минэнерго Азербайджана В 2003-2020 годы работал на различных дипломатических должностях в Министерстве иностранных дел
Энергетика
26 декабря 2020 г. 16:57
Новое назначение в Минэнерго Азербайджана

Приказом министра энергетики от 21 декабря 2020 года Зейналов Орхан Намик оглу назначен заведующим отделом международных отношений Минэнерго Азербайджана.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Орхан Зейналов окончил в 2002 году бакалавриат Азербайджанского государственного экономического университета, а в 2004 году - магистратуру. Также получил образование в Академии внешней службы Пакистана и Гарвардской школе Кеннеди.

В 2003-2020 годы работал на различных дипломатических должностях в Министерстве иностранных дел.

Свободно владеет несколькими языками.

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