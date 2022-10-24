Новое месторождение лития во Франции обеспечит аккумуляторами 700 тыс. машин

Горнодобывающая и перерабатывающая компания Imerys объявила о начале разработки к 2027 году месторождения лития в Алье в центральной Франции, которое может стать одним из крупнейших в Евросоюзе.

Горнодобывающая и перерабатывающая компания Imerys объявила о начале разработки к 2027 году месторождения лития в Алье в центральной Франции, которое может стать одним из крупнейших в Евросоюзе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство AFP.

Этот проект "обеспечит стабильный и конкурентоспособный внутренний источник поставок лития для французских и европейских автопроизводителей и позволит в большей степени сгладить вызовы перехода к низкоуглеродной энергетике", - заявил гендиректор компании Алессандо Дацца. "Это один из самых крупных проектов по добыче лития в Евросоюзе, который после полноценного ввода в эксплуатацию позволит обеспечить литиевыми батареями 700 тыс. электромобилей", - сообщили в компании.

Французская компания Imerys инвестировала в исследования этого участка в 2021-2022 годах 30 млн евро. Месторождение было признано "очень привлекательным" по концентрации и запасам лития. По предварительным данным, этот проект позволит добывать до 34 тыс. тонн лития в год в течение как минимум 25 лет, говорится в сообщении.

По оценкам экспертов, себестоимость лития может составить от 7 до 9 евро за килограмм, что гарантирует прибыльность проекта. Планируемые инвестиции в разработку месторождения в течение 25 лет составят до 1 млрд евро.