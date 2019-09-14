Украина готова к переговорам с Россией по транзиту газа на следующей неделе

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев готов к переговорам с РФ по транзиту газа, которые запланированы на следующую неделю.Новый раунд трехсторонних консультаций РФ, Еврокомиссии и Украины по продолжению транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября в Брюсселе."Переговоры по этому поводу будут уже на следующей неделе, мы к ним готовы", - сказал Гончарук на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.Премьер также считает строительство "Северного потока — 2" политическим проектом."Инфраструктурные проекты других стран, особенно такие инфраструктурные проекты, которые имеют ярко выраженный политический подтекст - это часть гибридной борьбы против Украины. Мы понимаем все риски, мы очень хорошо информированы, мы готовы к этому", - сказал Гончарук.При этом премьер заверил, что причин для беспокойства о стабильном прохождении Украиной зимы при условии прекращения транзита газа нет."Госкомпании и наши чиновники, которые отвечают за соответствующие блоки в правительстве, готовы и к следующей зиме, и к этим переговорам. Я не думаю, что есть смысл переживать по этому поводу", - сказал премьер.Суд ЕС во вторник отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что решение суда ЕС по газопроводу Opal будет учитываться на переговорах с Украиной и Еврокомиссией, так как оно затрагивает ситуацию с энергоснабжением европейских стран в целом.
Украина готова к переговорам с Россией по транзиту газа на следующей неделеНовый раунд консультаций РФ, ЕС и Украины по газу пройдет 19 сентября
https://report.az/storage/news/c6eb6697c2e21798418983c377d723fb/30ee6ebb-087f-44a4-8b4b-79173e4c01ab_292.jpg
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Economic DepartmentАвтор новости