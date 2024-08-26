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Новая Зеландия разрешит шельфовую добычу газа из-за дефицита энергоносителей

Новая Зеландия разрешит шельфовую добычу газа из-за дефицита энергоносителей Новая Зеландия отменит запрет на разработку шельфовых месторождений нефти и газа из-за серьезного дефицита энергоносителей.
Энергетика
26 августа 2024 г. 13:03
Новая Зеландия разрешит шельфовую добычу газа из-за дефицита энергоносителей

Новая Зеландия отменит запрет на разработку шельфовых месторождений нефти и газа из-за серьезного дефицита энергоносителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики страны Симеон Браун.

По его словам, из-за острой нехватки электроэнергии кабинет министров Новой Зеландии был вынужден быстро одобрить ряд мер, направленных на устранение серьезного риска для энергетической безопасности страны.

"Уровень воды в озерах низкий, солнце не светит, ветер не дует, и у нас слишком мало природного газа, чтобы удовлетворить спрос. В стране самые высокие оптовые цены на электроэнергию среди сопоставимых с нами государств, и это разрушительно сказывается на производственном и экспортном секторах экономики, многие компании сокращают производство или вообще закрываются", - говорится в сообщении.

Глава ведомства отметил, что для восполнения необходимых стране запасов энергоносителей власти намерены до конца 2024 года снять запрет на разведку и добычу нефти и газа на шельфе, устранить барьеры на пути строительства инфраструктуры для импорта сжиженного природного газа.

Кроме того, правительство планирует отменить ряд ограничений для предприятий, занимающихся производством линий электропередачи и владеющих генерацией, обеспечить доступ производителей к гидроэлектростанциям и улучшить регулирование рынка электроэнергии.

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