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Новая Зеландия направит $1,2 млрд на переход к экологически чистой энергетике

Новая Зеландия направит $1,2 млрд на переход к экологически чистой энергетике Власти Новой Зеландии направят 1,2 млрд долларов на финансирование перехода энергосистемы страны на снабжение за счет возобновляемых источников.
Энергетика
8 августа 2023 г. 09:57
Новая Зеландия направит $1,2 млрд на переход к экологически чистой энергетике

Власти Новой Зеландии направят 1,2 млрд долларов на финансирование перехода энергосистемы страны на снабжение за счет возобновляемых источников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр страны Крис Хипкинс.

Как отмечается в заявлении премьера, опубликованном на сайте правительства, для обеспечения "полного перехода на возобновляемые источники энергии будет создан специальный фонд с объемом финансирования 2 млрд новозеландских долларов (1,2 млрд долларов) а также заключено соглашение с американской инвестиционной компанией BlackRock". "Правительство Новой Зеландии будет сотрудничать с одним из крупнейших в мире инвесторов в климатическую инфраструктуру и экологически чистые технологии для того, чтобы страна стала первым в мире государством, получающим 100% энергии за счет возобновляемых источников", - указал Хипкинс.

Премьер подчеркнул, что новый фонд предоставит "местным инновационным компаниям большие возможности для развития, позволяя укреплять экономику страны, одновременно снижая выбросы". "Мир сталкивается с последствиями изменения климата, что делает инвестиции в экологически чистые технологии особенно важными, и Новая Зеландия имеет все шансы привлечь такие инвестиций", - отметил он.

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Версия на английском языке New Zealand to allocate $1.2 billion for clean energy transition

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