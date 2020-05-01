​Новая сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступила в силу

Новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ вступает в силу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти 10 млн. баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию. Альянс надеется, что сделка даст толчок рынку к восстановлению баланса, который усилится во втором полугодии по мере снятия ограничительных мер в связи в пандемией коронавируса в мире.

Напомним, что ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Впервые страны альянса смогли договориться о столь масштабном сокращении добычи, несмотря на риски ее дальнейшего восстановления. При этом достижению консенсуса предшествовала провальная встреча ОПЕК+ в марте, начало ценовой войны, борьба за долю на рынке и, наконец, разрыв предыдущей сделки.