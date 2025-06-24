Новая электростанция "8 Ноября" в Мингячевире позволит экономить 1 млрд кубометров газа в год

Новая электростанция "8 Ноября" в Мингячевире позволит экономить 1 млрд кубометров газа в год

Ввод в эксплуатацию новой электростанции "8 Ноября "в Мингячевире на территории теплоэлектростанции "Азербайджан" позволит ежегодно экономить 1 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает корреспондент Report из Мингячевира, об этом заявил журналистам главный инженер производственного оператора ОАО "Азерэнержи" Фариз Зейналов в рамках медиатура.

"13 февраля 2023 года состоялась церемония закладки фундамента новой электростанции мощностью 1880 МВт. К проекту, разработанному на основе предложений профессиональных инженеров Азербайджана, были привлечены авторитетные мировые энергетические компании и независимые технические эксперты, а консультантом стала известная шведская компания AFRY.

Хотя в международной практике разработка таких проектов обычно требует более года, специалисты испанской компании IDOM и "Института энергетики Азерэнержи" осуществляли проектные работы параллельно со строительством. Вкачестве генерального подрядчика строительства выступала специализированная местная компания BCC Group", - сказал он.

Зейналов подчеркнул, что благодаря эффективности новой электростанции условный расход топлива снизился на 120 граммов по сравнению с другими блоками ТЭС "Азербайджан" и составил 225 граммов: "Это позволяет ежегодно экономить 1 млрд кубометров природного газа и предотвращает выброс 2 млн тонн углекислого газа в атмосферу. КПД увеличился на 17%, повысившись с 38,5 до 55,5%. Обычно такие крупные станции строятся за 3-5 лет, но Азербайджан завершил проект за 2 года. По сравнению с аналогами в других странах, средства, затраченные на строительство этой станции, были в несколько раз меньше".

Напомним, что президент Ильхам Алиев 24 июня принял участие в церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире.