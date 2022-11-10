Новая авария произошла на ТЭЦ в Казахстане

На теплоэлектроцентрали в городе Риддер (Казахстан) вновь произошла авария. Котел высокого давления, который после спешного ремонта был запущен в работу, вновь вышел из строя и был остановлен.

На теплоэлектроцентрали в городе Риддер (Казахстан) вновь произошла авария. Котел высокого давления, который после спешного ремонта был запущен в работу, вновь вышел из строя и был остановлен.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил аким города Риддер Дмитрий Горьковой.

"Котел высокого давления №6 на ТЭЦ, запущенный в работу после ремонта вечером 9 ноября в дополнение к трем котлам среднего давления, вновь вышел из строя. Он проработал всего несколько часов и к утру в домах жителей Риддера снова стало прохладно. Сейчас начнутся ремонтные работы шестого котла", - сказал Горьковой.

Напомним, первая авария на ТЭЦ случилась 23 октября. По словам акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, из-за использования некачественного мазута произошла временная остановка котлов теплостанции. Прокуратурой области по факту халатности руководства ТЭЦ города Риддер начато расследование.