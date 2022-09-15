Новак заявил о готовности России увеличить поставки газа в Турцию

Россия заявила о намерении нарастить поставки газа в Турцию, если страна будет увеличивать его потребление.

Россия заявила о намерении нарастить поставки газа в Турцию, если страна будет увеличивать его потребление.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Если турецкие партнеры будут увеличивать потребление газа и обращаться по дополнительным объемам, мы эти вопросы будем рассматривать и обеспечивать такие поставки", - сказал он.

Новак напомнил, что у России с Турцией есть ряд долгосрочных контрактов на поставку газа по "Турецкому потоку" и по "Голубому потоку". "Примерные объемы составляют около 26 млрд куб. м газа в год", - добавил он.

"Газпром" ранее сообщал, что холдинг в 2021 году нарастил поставки газа в Турцию на 63%. По данным Федеральной таможенной службы России, поставки природного газа из РФ составили 26,76 млрд куб. м.